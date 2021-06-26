الشرقية : الإطاحة بـ 4 يسلبون الأشخاص تحت تهديد السلاح

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إحباط تهريب 14.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر قادمة من لبنان
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات...
السعودية : إحباط تهريب 108 ملايين حبة كبتاجون في 17 شهرا
تُشارك المملكة العربية السعودية دول العالم الاحتفاء بـ"اليوم العالمي لمكافحة المخدرات" الذي يُصادف 26 يونيو من كل عام، من خلال...
القبض على عصابة سرقت 58 صيدلية في الرياض وجازان
تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 7 أشخاص، تورطوا في اقتحام العديد من الصيدليات خلال الفترة الماضية وسرقتها.وأوضحت الجهات...
وزير الداخلية : السعودية تتعامل مع ظاهرة المخدرات بكل حزم
أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أن المملكة العربية السعودية تعاملت مع ظاهرة المخدرات بكل حزم، مبينا في تغريدة له...
ضبط 5.6 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت من يوم الأربعاء 26 / 2 / 1439 هـ الموافق 15 / 11 / 2017 م حتى نهاية يوم الخميس 14 / 11 / 1442هـ الموافق 24...
مكة والمدينة تسجلان أعلى درجات الحرارة
سجلت مكة المكرمة والمدينة المنورة أعلى درجة حرارة لهذا اليوم السبت، بواقع 46 درجة مئوية بينما سجلت السودة 25 درجة كأقل درجات الحرارة...
أزمة كورونا تضاعف أعداد المدمنين واليقظة السعودية تحبط ابتكارات تهريب المخدرات
دشنت الأمم المتحدة قبل 34 عاما يوما دوليا لمكافحة تعاطي المخدرات والإتجار غير المشروع بها، بهدف التعاون من أجل كوكب خال من...
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