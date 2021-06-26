اخبار السعوديه

الشرقية : الإطاحة بـ 4 يسلبون الأشخاص تحت تهديد السلاح

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

إحباط تهريب 14.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر قادمة من لبنان

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات...

ea6f1cc5bd.jpg الرياض : دوت الخليج
a3a5462f7f.jpg16 ذو القعدة 1442 هـ
WhatsApp Image 2021-06-26 at 6.48.48 PM

: إحباط تهريب 108 ملايين حبة كبتاجون في 17 شهرا

تُشارك المملكة العربية السعودية دول العالم الاحتفاء بـ"اليوم العالمي لمكافحة المخدرات" الذي يُصادف 26 يونيو من كل عام، من خلال...

icon-byline.pngالرياض: واس
icon-clock.png16 ذو القعدة 1442 هـ

القبض على عصابة سرقت 58 صيدلية في الرياض وجازان

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 7 أشخاص، تورطوا في اقتحام العديد من الصيدليات خلال الفترة الماضية وسرقتها.وأوضحت الجهات...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png16 ذو القعدة 1442 هـ

وزير الداخلية : السعودية تتعامل مع ظاهرة المخدرات بكل حزم

أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أن المملكة العربية السعودية تعاملت مع ظاهرة المخدرات بكل حزم، مبينا في تغريدة له...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png16 ذو القعدة 1442 هـ

ضبط 5.6 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت من يوم الأربعاء 26 / 2 / 1439 هـ الموافق 15 / 11 / 2017 م حتى نهاية يوم الخميس 14 / 11 / 1442هـ الموافق 24...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png16 ذو القعدة 1442 هـ

مكة والمدينة تسجلان أعلى درجات الحرارة

سجلت مكة المكرمة والمدينة المنورة أعلى درجة حرارة لهذا اليوم السبت، بواقع 46 درجة مئوية بينما سجلت السودة 25 درجة كأقل درجات الحرارة...

icon-byline.pngأبهـا: دوت الخليج
icon-clock.png16 ذو القعدة 1442 هـ

أزمة تضاعف أعداد المدمنين واليقظة السعودية تحبط ابتكارات تهريب المخدرات

دشنت الأمم المتحدة قبل 34 عاما يوما دوليا لمكافحة تعاطي المخدرات والإتجار غير المشروع بها، بهدف التعاون من أجل كوكب خال من...

icon-byline.pngأبها: بتول عسيري
icon-clock.png16 ذو القعدة 1442 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر الشرقية : الإطاحة بـ 4 يسلبون الأشخاص تحت تهديد السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا