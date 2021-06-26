الشرقية : الإطاحة بـ 4 يسلبون الأشخاص تحت تهديد السلاح

إحباط تهريب 14.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر قادمة من لبنان صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 16 ذو القعدة 1442 هـ 16 ذو القعدة 1442 هـ

السعودية : إحباط تهريب 108 ملايين حبة كبتاجون في 17 شهرا تُشارك المملكة العربية السعودية دول العالم الاحتفاء بـ"اليوم العالمي لمكافحة المخدرات" الذي يُصادف 26 يونيو من كل عام، من خلال... الرياض: واس الرياض: واس 16 ذو القعدة 1442 هـ 16 ذو القعدة 1442 هـ

القبض على عصابة سرقت 58 صيدلية في الرياض وجازان تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 7 أشخاص، تورطوا في اقتحام العديد من الصيدليات خلال الفترة الماضية وسرقتها.وأوضحت الجهات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 16 ذو القعدة 1442 هـ 16 ذو القعدة 1442 هـ

وزير الداخلية : السعودية تتعامل مع ظاهرة المخدرات بكل حزم أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أن المملكة العربية السعودية تعاملت مع ظاهرة المخدرات بكل حزم، مبينا في تغريدة له... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 16 ذو القعدة 1442 هـ 16 ذو القعدة 1442 هـ

ضبط 5.6 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت من يوم الأربعاء 26 / 2 / 1439 هـ الموافق 15 / 11 / 2017 م حتى نهاية يوم الخميس 14 / 11 / 1442هـ الموافق 24... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 16 ذو القعدة 1442 هـ 16 ذو القعدة 1442 هـ

مكة والمدينة تسجلان أعلى درجات الحرارة سجلت مكة المكرمة والمدينة المنورة أعلى درجة حرارة لهذا اليوم السبت، بواقع 46 درجة مئوية بينما سجلت السودة 25 درجة كأقل درجات الحرارة... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 16 ذو القعدة 1442 هـ 16 ذو القعدة 1442 هـ

أزمة كورونا تضاعف أعداد المدمنين واليقظة السعودية تحبط ابتكارات تهريب المخدرات دشنت الأمم المتحدة قبل 34 عاما يوما دوليا لمكافحة تعاطي المخدرات والإتجار غير المشروع بها، بهدف التعاون من أجل كوكب خال من... أبها: بتول عسيري أبها: بتول عسيري 16 ذو القعدة 1442 هـ 16 ذو القعدة 1442 هـ

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