السعودية | شاهد.. قرار صلاة الجنازة بعد الصلاة بساعة يسبب زحاماً ويفقد الاحترازات قوتها

المناطق-الرياض

بدأت مساجد المملكة وجوامعها باستقبال الجنائز وإقامة صلاة عليها، وفق ما ورد من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بشأن تحديث الإجراءات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها في ضوء استمرار جائحة كورونا.

ومع حرص الجهات المعنية بإقامة صلاة الجنائز في المساجد والجوامع إلا أن قرارها بأن تكون الصلاة خارج أوقات الصلوات المفروضة وذلك إما أن تكون قبل صلاة الفرض أو بعدها بما لا يقل عن ساعة يسبب بقاء الكثير من المصلين في المساجد لمدد طويلة ويسبب زحاماً ويفقد الاحترازات قوتها.

وحيث حصل هذا الانتظار في المساجد فإن من الأفضل الصلاة على الجنائز بعد صلاة الفريضة مباشرة خاصة في يوم الجمعة لمنع البقاء في المساجد بعد انتهاء الفريضة والمساهمة في تعجيل الصلاة ودفن الميت.