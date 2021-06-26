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مكافحة المخدرات تحبط تهريب 14,400,000 قرص أمفيتامين قادمة من لبنان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

مكافحة المخدرات تحبط تهريب 14,400,000 قرص أمفيتامين قادمة من لبنان

مخفية بشحنة ألواح حديدية

متابعات الخليج 365 - الرياض

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية-التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة- أسفرت- بتوفيق الله- عن إحباط محاولة تهريب (14,400,000) قرص أمفيتامين مخدر.

ضبط شحنة الأمفيتامين:

وتم ضبط الشحنة بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان.

اتخاذ الإجراءات النظامية:

وأوضح الرائد النجيدي أنه تم القبض على مواطن بمنطقة الرياض؛ لثبوت مشاركته في محاولة تهريبها، مؤكدًا أنه تم إيقاف المقبوض عليه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل للنيابة العامة.

مكافحة المخدرات تحبط تهريب 14,400,000 قرص أمفيتامين قادمة من لبنان - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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