- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الكلية التقنية للبنين بالطائف تعلن مواعيد الالتحاق بـ الدبلوم الصباحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الكلية التقنية للبنين بالطائف تعلن مواعيد الالتحاق بـ الدبلوم الصباحي
للفصل التدريبي الأول للعام 1443هـ
متابعات الخليج 365 - الطائف
أعلنت الكلية التقنية للبنين بالطائف مواعيد التقديم للالتحاق في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول للعام 1443هـ.
التخصصات المتاحة:
وأوضحت الكلية التقنية للبنين بالطائف، أن التخصصات المتاحة تشمل (الإلكترونيات- القوى الكهربائية- الشبكات- الدعم الفني- الإنتاج- المحركات- العمارة- المدني- المساحة- الإدارة المكتبية- المحاسبة- التسويق).
موعد التقديم:
وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحًا من يوم غدٍ وحتى يوم الأربعاء 27/ 11/ 1442هـ عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa.
شارك الخبر