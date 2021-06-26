الكلية التقنية للبنين بالطائف تعلن مواعيد الالتحاق بـ الدبلوم الصباحي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

متابعات الخليج 365 - الطائف

أعلنت الكلية التقنية للبنين بالطائف مواعيد التقديم للالتحاق في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول للعام 1443هـ.

التخصصات المتاحة:

وأوضحت الكلية التقنية للبنين بالطائف، أن التخصصات المتاحة تشمل (الإلكترونيات- القوى الكهربائية- الشبكات- الدعم الفني- الإنتاج- المحركات- العمارة- المدني- المساحة- الإدارة المكتبية- المحاسبة- التسويق).

موعد التقديم:

وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحًا من يوم غدٍ وحتى يوم الأربعاء 27/ 11/ 1442هـ عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa.

شارك الخبر