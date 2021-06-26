شكرا لمتابعة خبر عن مختص يكشف عن سبب تعطل عدد من السيارات على طريق الهدا بالطائف "فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

كشف مختص في السيارات عن سبب تعطل عدد من السيارات على طريق الهدا بالطائف.

وقال المختص خلال مداخلة عبر قناة الإخبارية، إن كثير من أعطال السيارات لا تظهر في الأماكن المستوية ولكن بعد استخدام المركبة في العقبة خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة العالية التي قد تصل إلى 50 درجة مئوية مع بداية الصعود قد تظهر.

وأشار إلى أن الحمولة العالية للسيارة قد تتسبب في تعطلها، مضيفا؛"هناك سيارات قد تصل حمولتها إلى الطن".

وأوضح أن انعدام الصيانة يعتبر من أسباب تعطل السيارات، لافتا إلى أن نظام التبريد الخاص بالسيارة يحتاج إلى صيانة دورية، مؤكدا على ضرورة عمل صيانة دورية لكل 100 ألف كم لرديتر المركبة.