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دارة الملك عبدالعزيز تنفي ادعاءات إحدى المزادات عن توثيق ختم أثري

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفت دارة الملك عبدالعزيز ما تم إدعائه من قبل إحدى الحسابات عن مزاد ختم أثري موثق من الدارة.

وقال الحساب في تغريدته: "مزاد ختم الحاكم عمر عام 50 هجري من التراث والآثار الإسلاميه النادرة موثوق في دارة الملك عبدالعزيز".

فيما ردت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "الختم المذكور في التغريدة المرفقة موثَّق في الدارة، وتُكذِّبه جملة وتفصيلًا".

وأكدت أنها ستقوم باتخاذ الاجراء اللازم تجاه هذا الادعاء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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