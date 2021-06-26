شكرا لمتابعة خبر عن دارة الملك عبدالعزيز تنفي ادعاءات إحدى المزادات عن توثيق ختم أثري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفت دارة الملك عبدالعزيز ما تم إدعائه من قبل إحدى الحسابات عن مزاد ختم أثري موثق من الدارة.

وقال الحساب في تغريدته: "مزاد ختم الحاكم عمر عام 50 هجري من التراث والآثار الإسلاميه النادرة موثوق في دارة الملك عبدالعزيز".

فيما ردت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "الختم المذكور في التغريدة المرفقة موثَّق في الدارة، وتُكذِّبه جملة وتفصيلًا".

وأكدت أنها ستقوم باتخاذ الاجراء اللازم تجاه هذا الادعاء.