شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير عسير مع رجال الدفاع المدني أثناء إخماد حريق منتزه المسقي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أظهر مقطع فيديو الأمير تركي بن طلال أمير منطقة ‎عسير برفقة الدفاع المدني في موقع حريق منتزه المسقي بعسير.

وبين الفيديو أمير عسير يقف بجانب رجال الدفاع المدني أثناء توجيه القائد التعليمات لأفراد الدفاع المدني لإخماد الحريق.

وكانت فرق الدفاع المدني قد باشرت أول أمس، الأربعاء، اندلاع حريق هائل في منتزه المسقي جنوب شرق أبها.

وباشر الدفاع المدني الحريق فور تلقيه البلاغ، حيث توجهت فرق إلى موقع الحريق لإطفاءه، وحاولت مكافحته باستخدام المعدات اللازمة لذلك.