شكرا لمتابعة خبر عن وفاة خالة وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن أحمد عبدالعزيز قطان، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، اليوم السبت، عن وفاة خالته بعد صراع مع المرض.

وقال أحمد قطان، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": ‏"انتقلت امس الي رحمة الله تعالي خالتي وشقيقة والدتي السيدة حياة يعقوب قطان بعد معاناة طويلة مع المرض".

وأضاف وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية: "أدعو الله العلي القدير أن يغفر لها وأن يسكنها فسيح جناته إنا لله وانا اليه راجعون.. الموت حق".

ومن جانبها، تتقدم صحيفة "صدى" بأحر التعازي والمواساة في وفاة الفقيدة، داعين لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.