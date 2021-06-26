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وفاة خالة وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن أحمد عبدالعزيز قطان، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، اليوم السبت، عن وفاة خالته بعد صراع مع المرض.

وقال أحمد قطان، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": ‏"انتقلت امس الي رحمة الله تعالي خالتي وشقيقة والدتي السيدة حياة يعقوب قطان بعد معاناة طويلة مع المرض".

وأضاف وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية: "أدعو الله العلي القدير أن يغفر لها وأن يسكنها فسيح جناته إنا لله وانا اليه راجعون.. الموت حق".

ومن جانبها، تتقدم صحيفة "صدى" بأحر التعازي والمواساة في وفاة الفقيدة، داعين لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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