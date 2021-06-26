شكرا لمتابعة خبر عن عاصفة ترابية تجتاح طريق «رابغ/ ينبع» السريع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

‏أصدر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، تنبيهًا لمستخدمي طريق "رابغ/ ينبع" السريع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة وسماء غائمة جزئيا تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جيزان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.