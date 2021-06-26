شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مالك مكتب استقدام: أسعار استقدام العمالة المنزلية بالمملكة الأكثر ارتفاعا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مالك أحد مكاتب الاستقدام، أن أسعار استقدام العمالة المنزلية في المملكة أكثر ارتفاعًا من باقي دول الخليج؛ قائلًا أن التكاليف التشغيلية لا تقارن بدول الخليج.

وأوضح أن من الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار هي كثرة عدد المكاتب في المملكة مع قلة الدول الموردة وقلة أعداد مكاتبها؛ لذلك انتشرت المضاربة بين المكاتب لافتًا إلى أن المستفيد الوحيد هو المكتب الخارجي.

وقال ملاك مكاتب الاستقدام، أن رفع الأسعار يكون من خلال المكتب الخارجي، ولكن مكتب الاستقدام ليس له أي علاقة نهائياً برفع الأسعار، فيما أحيانًا يكون من أسباب التأخير إعلان البلد التي يتم استقدام العمالة منها الحجر الجزئي أو الكلي مما ينهي المعاملة ويصبح هناك حاجة لبدءها من جديد.