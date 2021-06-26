شكرا لمتابعة خبر عن تأمين سوق الأعلاف بكميات كبيرة من الشعير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

أكد الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأعلاف الأستاذ مرشد بن عبدالعزيز المرشد ، توفر الشعير في السوق المحلي لتغطية الطلب على أعلاف المواشي.

وبين المرشد أن الشركة المتحدة للأعلاف بالضافة الى مخزونها في بداية شهر مايو والذي يبلغ مليون طن فقد استقبلت مؤخرا خلال شهر مايو 670 الف طن وفي شهر يونيو 300 الف طن من الشعير عن طريق عن طريق جميع موانئ المملكة العربية السعودية وهي ميناء جدة وينبع ورابغ وضباء والدمام وجيزان ، كما ان الشركة تتابع المخزون وحركة السوق بشكل منتظم للتعاقد وتأمين شحنات قادمة حيث بلغت الشحنات الاضافية حتى نهاية السنه الميلادية حوالي مليون طن من الشعير وذلك للحفاظ على توفر الشعير واستقرار الأسواق والحركة التجارية وزيادة حجم وجودة الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية.

ولفت الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأعلاف ، إلى أن توافر الأعلاف في الأسواق سواء من الشعير الخام او الشعير المجروش او الشعير الرقاق والتي تتوفر بجميع المحطات ، يأتي ضمن إستراتيجية الدولة في حماية الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة وضمان استمرارية خطط الدولة لدعم مربين الماشية ، حيث أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتماماً كبيراً لقطاع الثروة الحيوانية.

وشدد المرشد، على أن الشركة تطبق المعايير والمواصفات القياسية التي وضعتها المؤسسة العامة للحبوب، في كافة الشحنات التي تستوردها، لضمان سلامة منتجات الأعلاف الواردة إلى البلاد، والمحافظة على صحة وسلامة الحيوانات وتحقيق اعلى معدلات الانتاج للمربين.

يشار إلى أن قطاع الشعير العلفي في المملكة، يعتبر من أهم القطاعات لدعم إنتاج الثروة الحيوانية ويبلغ حجم استيراد السعودية سنويا من الشعير بما يقارب من 5 مليون طن سنويا ويشكل الشعير فوائده الجمة للثروة الحيوانية كمصدر أساسي للغذاء.