وكيل وزارة الصحة: الجرعة الثانية تقاوم بعض متحوّرات كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قال وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، إنَّ الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة بعض المتحوّرات للفيروس، وفقًا لـ«الإخبارية».

كانت وزارة الصحة بدأت في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورنا لكل من بلغ 50 عامًا بالتقويم الهجري، بشرط مرور 42 يومًا على تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة أنَّ عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة عبر 587 مركزًا بمختلف المناطق، تجاوز 17 مليون جرعة.

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