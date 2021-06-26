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«تقنية البنين» بالطائف تعلن مواعيد التقديم في برنامج الدبلوم الصباحي

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الكلية التقنية للبنين بالطائف، اليوم السبت، مواعيد التقديم للالتحاق في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول للعام 1443 وذلك في تخصصات (الإلكترونيات - القوى الكهربائية - الشبكات - الدعم الفني - الإنتاج - المحركات - العمارة - المدني - المساحة - الإدارة المكتبية - المحاسبة - التسويق).

وأوضحت الكلية أنّ التقديم سيكون متاحاً من يوم غدٍ حتى يوم الأربعاء 27/11/1442 هـ عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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