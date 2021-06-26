«حقوق الإنسان» تعلن تدابير مكافحة التمييز ضد المرأة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة حقوق الإنسان، عن أبرز 5 تدابير متخذة في المملكة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ضمن برنامج تفعيل المعاهدات التزامًا بإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ.

وشاركت الهيئة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، بينّت من خلالها تدابير القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتمثل في:

- حصول المرأة على جواز سفر والسماح لها بالسفر للخارج على قدم المساواة مع الرجل.

- المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحصول على الوثائق المدنية والتبليغ عن الوقائع المدنية.

- المساواة بين الجنسين في التمتع بالحق في العمل.

- حظر فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع بما يشمل مدة مرضها الناشئ عن أي منهما.

- المساواة بين الجنسين في سن التقاعد وهو 60 سنة ميلادية.

وأوضحت الهيئة، أنه من أبرز التدابير المتخذة لإنفاذ ذلك الأمر السامي بالتأكيد على الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها.

وبينّت، أن مواد النظام أكدت على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها.

كما أضافت هيئة حقوق الإنسان، أن مواد النظام تنص على الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسات تميزية ضد المرأة، مع كفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.

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