أخبار السعودية.. مراسلة المسجلين بالحج.. وضبط 5.6 مليون مخالف للإقامة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم السبت، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن بدء الاستعدادات لموسم الحج بإرسال رسائل نصية للمسجلين في مسار الحج الإلكتروني، بينما كشفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين عن بدء رفع كسوة الكعبة المشرفة بداية من يوم غدٍ، وإلى التفاصيل:

رفع كسوة الكعبة 3 أمتار غدًا استعدادًا لموسم الحج

تستعد الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، غدًا الأحد، لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة ثلاثة أمتار تقريبًا، إيذانا ببدء موسم الحج لهذا العام 1442 هـ، موضحة أنها ستقوم بتغطية الجزء المرفوع من كسوة الكعبة، بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا، من الجهات الأربع للكعبة المشرفة.

بدء إرسال رسائل نصية اليوم للمسجلين بالمسار الإلكتروني للحج

تقوم وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، بإرسال رسائل نصية إلى 20% من المسجلين في المسار الإلكتروني لحج هذا الموسم، ضمن الفئة العمرية من 41 – 50 عامًا، والذين يقدَّر عددهم بأكثر من 55 ألف شخص، وتتضمن الرسائل النصية والتي تعدّ ترشيحًا وليس قبولًا نهائيًا، سرعة إنهاء الإجراءات واختيار الباقة والاطلاع على الشروط، وسداد قيمة الباقة.

القنصلية السعودية في سيدني تطالب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر

طالبت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في سيدني، من المواطنين والمبتعثين، بتوخّي الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الصحية، وذلك عقب تمديد النطاق الجغرافي للإغلاق بسبب جائحة كورونا، موضحة أنَّ السلطات المحلية أعلنت اليوم عن تمديد النطاق الجغرافي لفرض الإغلاق ليشمل بالإضافة إلى مدينة سيدني الكبری، منطقة بلو ماونتن وسنترال کوست وولونغونغ، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 5 يونيو، وذلك ابتداء من الساعة السادسة مساء ولمدة أسبوعين.

«الدارة» تنفي علاقتها بختم أثري عرض في مزاد على الإنترنت

أعلن المتحدث الرسمي باسم دارة الملك عبد العزيز، سلطان بن حمد العويرضي، عدم صحة ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من توثيق الدارة لختم أثري تم عرضه في مزاد على الإنترنت.

استثناء 3 فئات من شرط الجنسية في معاش الضمان الاجتماعي

استثنت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، ثلاث فئات من شرط الجنسية، للحصول على المعاش، ولكن بشروط، وهم: زوجة السعودي أو مطلقته أو أرملته اللتان لهما أولاد سعوديون، وأولاد الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقُّل.

فيديو.. ضبط 5.6 مليون مخالف لنظام الإقامة وأمن الحدود بالسعودية

أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت أنّ الحملات الميدانية المشتركة، التي انطلقت من تاريخ 15 نوفمبر 2017 م حتى نهاية يوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021م لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، أسفرت عن ضبط 5.6 مليون مخالف، حيث بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (5651619) مخالفاً، منهم (4323083) مخالفاً لنظام الإقامة، و(803186) مخالفاً لنظام العمل، و(525350) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

39 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج والوفيات تتجاوز 16 ألفًا

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أنَّ عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بدول الخليج العربي تجاوز 39 مليون جرعة، وأن عدد الوفيات تجاوز 16 ألف حالة، بينما تجاوزت حالات التعافي 2 مليون حالة، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ ((2,194,196، وإجمالي حالات التعافي (2,092,333).

الحصيني: موسم الغبرة يستمر لـ45 يوما على 4 مناطق

قال الخبير في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن «موسم الغبرة» يمتد لنحو 45 يوما، من نهاية يونيو وحتى منتصف أغسطس، وقد يستمر فيه الغبار لعدة ساعات باليوم، على أربع مناطق بالمملكة، موضحًا أن السُكان المحليين في السواحل الجنوبية الغربية من المملكة يطلقون اسم «موسم الغبرة» على الرياح الموسمية الذي يتوافق مع فصل الصيف بشكل سنوي ويستمر قرابة نحو 45 يوما، قد تزيد أو تقل، ويبدأ في نهاية يونيو حتى منتصف أغسطس.

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