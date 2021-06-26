استثناء 3 فئات من شرط الجنسية في معاش الضمان الاجتماعي

الرياض - محمد عبدالله - استثنت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، ثلاث فئات من شرط الجنسية، للحصول على المعاش، ولكن بشروط، وهم: زوجة السعودي أو مطلقته أو أرملته اللتان لهما أولاد سعوديون، وأولاد الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقُّل.

وذكرت اللائحة (وفقًا لصحيفة أم القرى الرسمية) أنَّ الفئة الأولى المستثناة من نشرط الجنسية هي: زوجة السعودي، أو مطلقته أو أرملته اللتان لهما أولاد سعوديون، بشرط تحقق إقامة المرأة وأولادها إقامة دائمة في السعودية، وأن يكون لدى المرأة إقامة سارية المفعول، وتقديم ما يثبت الحالة.

والفئة الثانية هي: أولاد الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي، وذلك بشرط تحقق إقامتهم إقامة دائمة في المملكة، وثبوت زواج المرأة من زوج غير سعودي بموجب مستند رسمي، وأن يكون لدى الأولاد إقامات سارية المفعول.

أما ثالث فئة فهم: الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل، وذلك بشرط تحقق أن تكون بطاقات التنقل سارية المفعول، وتقديم ما يثبت الإعاقة.

يذكر أنه تم نشر اللائحة التنفيذية في جريدة أم القرة الرسمية أمس الجمعة، ويتم العمل بها بمجرد نشرها.

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