الصحة: تراجع حالات كورونا الحرجة والنشطة بالمستشفيات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، انخفاض عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا لتسجل 1450 حالة، بينما تم أمس الجمعة تسجيل 1466 حالة.

وأشارت الوزارة -عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضا حيث تم تسجيل 11239 حالة، مقارنة بأمس حيث تم تسجيل 11331 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، و1376 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت وزارة الصحة قد بدأت أول أمس الخميس، في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن تجاوز عمرهم 50 عامًا بالتاريخ الهجري، بشرط مرور 42 يومًا من حصولهم على الجرعة الأولى، مع استمرار برنامج تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة.

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