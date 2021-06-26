مكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بتسجيل 306 حالات

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 306 إصابات جديدة، من إجمالي 1301 حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 289 حالة، والشرقية 225 حالة، وعسير 185 حالة، وجازان 89 حالة، والمدينة المنورة 54 حالة، والقصيم 50 حالة، ونجران 28 حالة، والباحة 20 حالة، وحائل 18 حالة، وتبوك 13 حالة، والحدود الشمالية 11 حالة، والجوف 4 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، و1376 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة ذكرت يوم الأربعاء الماضي، أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، اعتمدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا.

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