شاب من الأحساء يترك الذهب ويبدع في المخبوزات الأوروبية

الرياض - محمد عبدالله - ترك ابن الأحساء الشاب «علي» العمل في تجارة الذهب التي اشتهرت بها عائلته من أجل صنع المخبوزات الأوروبية التي أضفى عليها نكهة أحسائية» جعلتها مختلفة ومميزة.

وقال «علي» لقناة «الإخبارية» إنه عمل مدير فرع أحد محلات الذهب الشهيرة لعائلته لمدة عشر سنوات، لكن شغفه بصناعة المخبوزات دفعه لترك العمل وإنشاء مصنع صغير في منزله لصناعتها.

وأضاف أنه طور نفسه وقدراته في صناعة المخبوزات من خلال الدورات التدريبية التي التحق بها، وأنه درس سبع كورسات أولن لاين باللغة الإنجليزية على الرعم من عدم إجادته للغة الإنجليزية.

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