الصحة: 1301 إصابة بكورونا و1376 حالة تعاف و17 وفاة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 1301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 482003 حالات.

وذكرت الوزارة -عبر تويتر- أنه تم تسجيل 1376 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 463004 حالات.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن إلى 7760 حالة.

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