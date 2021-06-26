«الدارة» تنفي علاقتها بختم أثري عرض في مزاد على الإنترنت

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المتحدث الرسمي باسم دارة الملك عبد العزيز، سلطان بن حمد العويرضي، عدم صحة ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من توثيق الدارة لختم أثري تم عرضه في مزاد على الإنترنت.

وقال العويرضي -عبر حسابه على تويتر-: «تنفي دارة الملك عبدالعزيز ما ذكره حساب (مزاد العالم العربي) من أن الختم المذكور في التغريدة المرفقة موثَّق في الدارة، وتُكذِّبه جملة وتفصيلًا. وستتخذ الإجراء اللازم تجاه هذا الادعاء».

وكان حساب (مزاد العالم العربي) قد عرض في تغريدة له نشرها صباح اليوم السبت، بيع ختم الحاكم عمر عام 50 هجريًا في مزاد، وهو من التراث والآثار الإسلامية النادرة، مدعيًا أنه موثوق في دارة الملك عبدالعزيز.

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