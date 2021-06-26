السفارة السعودية في بنجلاديش تعلن تعليق العمل عدا خدمات الطوارئ

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت سفارة السعودية في بنجلاديش تعليق العمل لحين رفع الحظر، عقب قرار السلطات بالإغلاق الكامل في البلاد، بدءًا من يوم الإثنين القادم، وذلك عقب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت السفارة –عبر تويتر- أنها تود الإحاطة بأن الحكومة البنجلاديشية أعلنت الإغلاق الكامل في جميع أنحاء البلاد، عدا خدمات الطوارئ، اعتبارًا من تاريخ 28 يونيو 2021م.

وأضافت أن الإغلاق الكامل جاء بسبب ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا مؤخرًا، وسيتم تعليق العمل في السفارة لحين رفع الحظر.

اقرأ أيضًا:

السفارة السعودية في بنجلاديش تنبه بتمديد فترة الإغلاق العام