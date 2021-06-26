السعودية تحصد ميدالية برونزية جديدة في أولمبياد المعلوماتية بسنغافورة

الرياض - محمد عبدالله - في إنجاز سعودي عالمي جديد، حققت المملكة ميدالية برونزية في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية 2021 في نسختها الـ33 التي نظمتها سنغافورة «عن بُعد»، لترفع المملكة رصيدها في ثالث مشاركة لها في المسابقة إلى ميداليتين برونزيتين.

وذكرت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) –عبر تويتر- أن الطالب فارس البسيوني من إدارة تعليم الهيئة الملكية بينبع حصد الميدالية البرونزية في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية 2021 من بين 351 طالباً يمثلون 88 دولة.

وأشارت إلى أن الطالب البسيوني هو من الطلبة الذين خضعوا لبرامج (موهبة) على مدار 4 سنوات، تلقى خلالها 2500 ساعة تدريبية.

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