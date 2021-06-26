اليوم بداية الحركة التراجعية لنبتون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

متابعات الخليج 365 - محمد الداود

تتوقف حركة كوكب نبتون المنتظمة باتجاه الشرق اليوم السبت 26 يونيو 2021، وسيدخل في الحركة التراجعية ظاهرياً، حيث سيعكس حركته المعتادة باتجاه الشرق أمام النجوم البعيدة، ويتحول للتحرك غربًا وسوف يستمر ذلك حتى أوائل ديسمبر المقبل.

حيرة للراصدين:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن هذا الانعكاس الظاهري في الاتجاه تمر به جميع الكواكب الخارجية للنظام الشمسي بشكل دوري قبل بضعة أشهر من وصولها إلى التقابل، وكانت هذه الحركة معروفة للراصدين القدامى، وقد سببت لهم الحيرة لأنهم لم يتمكنوا من التوفيق بينها وبين النماذج التي تتحرك فيها الكواكب في مدارات دائرية منتظمة حول الأرض، كما كانوا يعتقدون.

يتحرك إلى الخلف:

وأضاف: تتحرك الكواكب دائمًا في نفس الاتجاه ولا تتحرك إلى الخلف تراجعياً، ولكن الذي يحدث أن الأرض أثناء حركتها السريعة في مدارها الصغير حول الشمس تمر بجانب أحد تلك الكواكب الخارجية، عندها يظهر لنا من الأرض فقط أن الكوكب بدأ يتحرك إلى الخلف في مداره بالنسبة للنجوم لعدة أشهر.

أعلى نقطة في السماء:

وأشار إلى أن كوكب نبتون يرصد بالتلسكوب في سماء الفجر في الوقت الحالي، حيث يشرق عند منتصف الليل ويصل إلى ارتفاع 60 درجة فوق الأفق الجنوبي الشرقي قبل أن يتلاشى مع بزوغ الفجر، وخلال الأسابيع التالية سيصل نبتون إلى أعلى نقطة له في السماء قبل أربع دقائق من كل ليلة، وسيصبح مرصودًا تدريجيًا في سماء المساء مع اقترابه من حالة التقابل.

فترة التقابل مثالية:

وخلص أبو زاهرة إلى القول إن كوكبنا سيكون بين نبتون والشمس في 14 سبتمبر 2021، عندها سيكون نبتون في حالة تسمى التقابل، وسيشرق مع غروب الشمس وسيبقى مشاهدًا طوال الليل، ويغرب مع شروق شمس اليوم التالي، لذلك تعتبر فترة التقابل مثالية خلال السنة لرؤية الكوكب.



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