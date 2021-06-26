شكرا لقرائتكم تعليق العمل في سفارة السعودية ببنغلاديش حتى رفع الحظر الكامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26
وتابعت: سيتم تعليق العمل في السفارة لحين رفع الحظر.
تعليق العمل في سفارة السعودية ببنغلاديش حتى رفع الحظر الكامل
إثر ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في دكا، أنها ستعلق أعمالها حتى انتهاء حالة الإغلاق الكامل الذي فرضته الحكومة البنغلاديشية في كافة أنحاء البلاد.
إغلاق كامل:
وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم السبت: تود السفارة الإحاطة بأن الحكومة البنغلاديشية أعلنت الإغلاق الكامل في كافة أنحاء البلاد، عدا خدمات الطوارئ اعتباراً من تاريخ 2021/6/28؛ نظراً لارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 أخيراً.
وتابعت: سيتم تعليق العمل في السفارة لحين رفع الحظر.
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