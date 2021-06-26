الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

تعليق العمل في سفارة السعودية ببنغلاديش حتى رفع الحظر الكامل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في دكا، أنها ستعلق أعمالها حتى انتهاء حالة الإغلاق الكامل الذي فرضته الحكومة البنغلاديشية في كافة أنحاء البلاد.

إغلاق كامل:

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم السبت: تود السفارة الإحاطة بأن الحكومة البنغلاديشية أعلنت الإغلاق الكامل في كافة أنحاء البلاد، عدا خدمات الطوارئ اعتباراً من تاريخ 2021/6/28؛ نظراً لارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 أخيراً.

وتابعت: سيتم تعليق العمل في السفارة لحين رفع الحظر.

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