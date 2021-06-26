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تعليق العمل في سفارة السعودية ببنغلاديش حتى رفع الحظر الكامل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

تعليق العمل في سفارة السعودية ببنغلاديش حتى رفع الحظر الكامل

إثر ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في دكا، أنها ستعلق أعمالها حتى انتهاء حالة الإغلاق الكامل الذي فرضته الحكومة البنغلاديشية في كافة أنحاء البلاد.

إغلاق كامل: 

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم السبت: تود السفارة الإحاطة بأن الحكومة البنغلاديشية أعلنت الإغلاق الكامل في كافة أنحاء البلاد، عدا خدمات الطوارئ اعتباراً من تاريخ 2021/6/28؛ نظراً لارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 أخيراً.

وتابعت: سيتم تعليق العمل في السفارة لحين رفع الحظر.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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