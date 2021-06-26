الصحة تعلن توزيع حالات كورونا الجديدة وانخفاض الحالات الحرجة إلى 1450

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1376) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (463004) حالات.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (11239) حالة من بينها (1450) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (482003) حالات، توفي منهم (7760) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1301) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: مكة المكرمة 306، الرياض 298، المنطقة الشرقية 225، منطقة عسير 185، منطقة جازان 89.



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