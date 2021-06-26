محمد بن مسعود - الدمام - 26 يونيو من العام 1953 وفق ما نقلته "الدارة" عن صحيفة أم القرى في مثل هذا اليوم 26 يونيو من العام 1953م، الموافق 14 شوال 1372هـ، صدر المرسوم الملكي بإنشاء وزارة الاقتصاد. ونشرت دارة الملك عبدالعزيز في حسابها الرسمي بتويتر اليوم نقلًا عن صحيفة أم القرى بعددها 1471، تقول: إن صدور المرسوم كان قبل 68 عامًا.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 03:35 PM 26 يونيو من العام 1953 وفق ما نقلته "الدارة" عن صحيفة أم القرى في مثل هذا اليوم وقبل 68 عامًا.. صدور مرسوم ملكي بإنشاء وزارة الاقتصاد في مثل هذا اليوم وقبل 68 عامًا.. صدور مرسوم ملكي بإنشاء وزارة الاقتصاد في مثل هذا اليوم 26 يونيو من العام 1953م، الموافق 14 شوال 1372هـ، صدر المرسوم الملكي بإنشاء وزارة الاقتصاد. ونشرت دارة الملك عبدالعزيز في حسابها الرسمي بتويتر اليوم نقلًا عن صحيفة أم القرى بعددها 1471، تقول: إن صدور المرسوم كان قبل 68 عامًا. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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