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في مثل هذا اليوم 26 يونيو من العام 1953م، الموافق 14 شوال 1372هـ، صدر المرسوم الملكي بإنشاء وزارة الاقتصاد.
ونشرت دارة الملك عبدالعزيز في حسابها الرسمي بتويتر اليوم نقلًا عن صحيفة أم القرى بعددها 1471، تقول: إن صدور المرسوم كان قبل 68 عامًا.
26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 03:35 PM
26 يونيو من العام 1953 وفق ما نقلته "الدارة" عن صحيفة أم القرىفي مثل هذا اليوم وقبل 68 عامًا.. صدور مرسوم ملكي بإنشاء وزارة الاقتصاد
في مثل هذا اليوم 26 يونيو من العام 1953م، الموافق 14 شوال 1372هـ، صدر المرسوم الملكي بإنشاء وزارة الاقتصاد.
ونشرت دارة الملك عبدالعزيز في حسابها الرسمي بتويتر اليوم نقلًا عن صحيفة أم القرى بعددها 1471، تقول: إن صدور المرسوم كان قبل 68 عامًا.
، في مثل هذا اليوم وقبل 68 عامًا.. صدور مرسوم ملكي بإنشاء وزارة الاقتصاد ،
المصدر : الخليج 365
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