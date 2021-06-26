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في مثل هذا اليوم وقبل 68 عامًا.. صدور مرسوم ملكي بإنشاء وزارة الاقتصاد

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محمد بن مسعود - الدمام - 26 يونيو من العام 1953 وفق ما نقلته "الدارة" عن صحيفة أم القرى

في مثل هذا اليوم 26 يونيو من العام 1953م، الموافق 14 شوال 1372هـ، صدر المرسوم الملكي بإنشاء وزارة الاقتصاد.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز في حسابها الرسمي بتويتر اليوم نقلًا عن صحيفة أم القرى بعددها 1471، تقول: إن صدور المرسوم كان قبل 68 عامًا.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 03:35 PM

26 يونيو من العام 1953 وفق ما نقلته "الدارة" عن صحيفة أم القرى

في مثل هذا اليوم وقبل 68 عامًا.. صدور مرسوم ملكي بإنشاء وزارة الاقتصاد
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

في مثل هذا اليوم 26 يونيو من العام 1953م، الموافق 14 شوال 1372هـ، صدر المرسوم الملكي بإنشاء وزارة الاقتصاد.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز في حسابها الرسمي بتويتر اليوم نقلًا عن صحيفة أم القرى بعددها 1471، تقول: إن صدور المرسوم كان قبل 68 عامًا.

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المصدر : الخليج 365

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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