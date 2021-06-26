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نفى المتحدث الرسمي باسم دارة الملك عبدالعزيز، سلطان بن حمد العويرضي، صحة ما ذكره حساب على تويتر، بخصوص أن الختم المذكور في التغريدة التي نشرها الحساب المعنيّ موثق في الدارة.
وأكد "العويرضي" أن الدارة تُكَذّب هذا الادعاء جملة وتفصيلًا، وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم تجاه هذا الادعاء.
وكان الحساب المعنيّ قد ادعى أن مزاد ختم الحاكم عمر عام 50 هجريًّا، من التراث والآثار الإسلامية النادرة، وموثق في دارة الملك عبدالعزيز.
26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 03:16 PM
حساب على تويتر ادعى أنه ختم تراثي للحاكم عمر عام 50 هجريًّامتحدث الدارة: هذا الختم لم نُوَثّقه.. وسنتخذ اللازم تجاه هذا الادعاء
نفى المتحدث الرسمي باسم دارة الملك عبدالعزيز، سلطان بن حمد العويرضي، صحة ما ذكره حساب على تويتر، بخصوص أن الختم المذكور في التغريدة التي نشرها الحساب المعنيّ موثق في الدارة.
وأكد "العويرضي" أن الدارة تُكَذّب هذا الادعاء جملة وتفصيلًا، وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم تجاه هذا الادعاء.
وكان الحساب المعنيّ قد ادعى أن مزاد ختم الحاكم عمر عام 50 هجريًّا، من التراث والآثار الإسلامية النادرة، وموثق في دارة الملك عبدالعزيز.
، متحدث الدارة: هذا الختم لم نُوَثّقه.. وسنتخذ اللازم تجاه هذا الادعاء ،
المصدر : الخليج 365
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