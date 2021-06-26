محمد بن مسعود - الدمام - رُزق رامي التويجري، من منسوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء، بمولود اتفق وزوجته على تسميته "وايل". "الخليج 365" تدعو الله أن يجعله من مواليد السعادة، وأن يقرّ به أعين والديه. 26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 03:09 PM "التويجري" يرزق بـ"وايل" "التويجري" يرزق بـ"وايل" رُزق رامي التويجري، من منسوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء، بمولود اتفق وزوجته على تسميته "وايل". "الخليج 365" تدعو الله أن يجعله من مواليد السعادة، وأن يقرّ به أعين والديه. الكلمات المفتاحية ، "التويجري" يرزق بـ"وايل" ،

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