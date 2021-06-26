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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى 180.4 مليون حالة، والوفيات إلى 3.91 ملايين شخص.
وأفادت بيانات جمعتها وكالة بلومبيرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت، بأنه تم على مستوى العالم إعطاء ما إجماليه 2.86 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وبلغ أحدث معدل للتطعيم -وفق الألمانية- ما يقدر بنحو 43 مليون جرعة في اليوم على أساس التبليغ بذلك، وبمتوسط 7 أيام.
26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 03:11 PM
2.86 مليار جرعة لقاح حتى الآن بما يُقدّر بنحو 43 مليونًا في اليومعدو البشرية.. 180.4 مليون إصابة حول العالم والوفيات تقارب الـ4 ملايين
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى 180.4 مليون حالة، والوفيات إلى 3.91 ملايين شخص.
وأفادت بيانات جمعتها وكالة بلومبيرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت، بأنه تم على مستوى العالم إعطاء ما إجماليه 2.86 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وبلغ أحدث معدل للتطعيم -وفق الألمانية- ما يقدر بنحو 43 مليون جرعة في اليوم على أساس التبليغ بذلك، وبمتوسط 7 أيام.
، عدو البشرية.. 180.4 مليون إصابة حول العالم والوفيات تقارب الـ4 ملايين ،
المصدر : الخليج 365
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