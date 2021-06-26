، عدو البشرية.. 180.4 مليون إصابة حول العالم والوفيات تقارب الـ4 ملايين ،

محمد بن مسعود - الدمام - 2.86 مليار جرعة لقاح حتى الآن بما يُقدّر بنحو 43 مليونًا في اليوم

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى 180.4 مليون حالة، والوفيات إلى 3.91 ملايين شخص.

وأفادت بيانات جمعتها وكالة بلومبيرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت، بأنه تم على مستوى العالم إعطاء ما إجماليه 2.86 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وبلغ أحدث معدل للتطعيم -وفق الألمانية- ما يقدر بنحو 43 مليون جرعة في اليوم على أساس التبليغ بذلك، وبمتوسط 7 أيام.