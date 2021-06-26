الدارة: لا صحة لتوثيق ختم أثري عُرض في مزاد على الإنترنت

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم دارة الملك عبد العزيز، سلطان بن حمد العويرضي، أنه لا صحة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من توثيق الدارة لختم أثري تم عرضه في مزاد على الإنترنت.

نفي من الدارة:

وقال العويرضي في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر: “تنفي دارة الملك عبدالعزيز ما ذكره حساب (مزاد العالم العربي) من أن الختم المذكور في التغريدة المرفقة موثَّق في الدارة، وتُكذِّبه جملة وتفصيلًا. وستتخذ الإجراء اللازم تجاه هذا الادعاء”.

بيع الختم:

وكان حساب مزاد العالم العربي قد عرض في تغريدة له نشرها صباح اليوم السبت، بيع ختم الحاكم عمر عام 50 هجريًا في مزاد، وهو من التراث والآثار الإسلامية النادرة، مدعيًا أنه موثق في دارة الملك عبدالعزيز.

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