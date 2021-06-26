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هل البنوك التقليدية ستختفي في ظل وجود البنوك الرقمية؟

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

هل البنوك التقليدية ستختفي في ظل وجود البنوك الرقمية؟

خبير أشاد بالتقدم المذهل للقطاع المصرفي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد طلعت حافظ الخبير المصرفي، أن البنوك الرقمية أصبحت موجودة الآن وهي بنوك جديدة في الفكر والتوجه، وهي لن تؤثر على البنوك التقليدية بقدر ما ستكون مكملة لها.

البنوك الرقمية: 

تابع حافظ أن البنوك الرقمية ستأخذ جزء من حصة البنوك التقليدية لأن هناك حوالي 6 ملايين عميل ولكنها ستخلق منافسة كبيرة وستأخذ جزءاً من الكعكعة، مشددًا على أن هذا منافس جيد لتطوير البنوك الرقمية.

تقدم مذهل: 

وأشاد بالتقدم المذهل للقطاع المصرفي في خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه من المستبعد أن يختفي أي نوع من البنوك سواء الرقمية أو التقليدية، لكن التقليدية ستقل.

 
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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