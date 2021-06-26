الحج ترد على أبرز الأسئلة منها تسجيل المحرم وتغيير الفئة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

قالت وزارة الحج والعمرة إنه في حال نفاد المقاعد لجميع الحملات الموجودة في المدينة التي يقطنها من تم ترشيحه لأداء مناسك الحج هذا العام، فبإمكانه تغيير مدينة الإقامة للتمكن من الحجز، واختيار باقة من مدينة أخرى.

تسجيل المحرم:

وبالنسبة إلى تسجيل المحرم للمرأة، كشفت الوزارة أن بياناته تتم إضافتها مرتين، مرة كمَحرَم ومرة كمرافق، وتكون المرأة هي الحاج الرئيسي، مؤكدة أنه في هذه المرحلة يمكن إضافة مرافق واحد فقط، كما أنه لا يمكن إضافة مرافق بعد إتمام الحجز.

تغيير الفئة:

ولفتت الحج والعمرة إلى أنه في حال رغبة المؤهل تغيير الفئة بعد إتمام الحجز ودفع الرسوم، فإن التعديل غير ممكن، ولكن بإمكانه الإلغاء ثم الحجز مرة أخرى حسب الإمكانية المتاحة على البوابة الإلكترونية.

الإحصائيات الأولية

وبلغ عدد المسجلين لأداء فريضة الحج 558270 حاجًا يمثل الذكور 59 % منهم فيما يمثل الإناث 41 % من المواطنين والمقيمين في المملكة.

وكانت الفئة العمرية الأكثر بين المسجلين في المرحلة من 31-40 سنة، حيث بلغت 38 % فيما كانت الفئة العمرية من 21-30 سنة حوالي 26 % فيما سجل 2 % ممن هم فوق سن الستين و3 % دون سن العشرين.

الحج تحذر من الشركات الوهمية

وكانت وزارة الحج والعمرة حذرت المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج الوهمية غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، الذي يمكن زيارته من خلال الرابط التالي: (هنا).

كما حذرت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين من الانسياق خلف الإعلانات غير الموثقة التي ليس لها صفة رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ فورًا عن أي مكتب أو شركة أو أي رابط يدّعي تقديم تصاريح لأداء مناسك الحج لعام 1442هـ أو تقديم خدمات حجاج الداخل خارج إطار المسار الإلكتروني.

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