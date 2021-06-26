الحج تبدأ إرسال رسائل نصية اليوم للمسجلين بالمسار الإلكتروني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبدأ وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، بإرسال رسائل نصية إلى 20% من المسجلين في المسار الإلكتروني لحج هذا الموسم، ضمن الفئة العمرية من 41 – 50 عامًا، والذين يقدَّر عددهم بأكثر من 55 ألف شخص.

ترشيح وليس قبول:

وتعد الرسائل النصية ترشيحًا وليس قبولًا نهائيًا، وتتضمن سرعة إنهاء الإجراءات واختيار الباقة والاطلاع على الشروط، وسداد قيمة الباقة.

الإحصائيات الأولية

وبلغ عدد المسجلين لأداء فريضة الحج 558270 حاجًا يمثل الذكور 59 % منهم فيما يمثل الإناث 41 % من المواطنين والمقيمين في المملكة.

وكانت الفئة العمرية الأكثر بين المسجلين في المرحلة من 31-40 سنة، حيث بلغت 38 % فيما كانت الفئة العمرية من 21-30 سنة حوالي 26 % فيما سجل 2 % ممن هم فوق سن الستين و3 % دون سن العشرين.

وزارة الحج تحذر من الشركات الوهمية

وكانت وزارة الحج والعمرة حذرت المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج الوهمية غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، الذي يمكن زيارته من خلال الرابط التالي: (هنا).

كما حذرت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين من الانسياق خلف الإعلانات غير الموثقة التي ليس لها صفة رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ فورًا عن أي مكتب أو شركة أو أي رابط يدّعي تقديم تصاريح لأداء مناسك الحج لعام 1442هـ أو تقديم خدمات حجاج الداخل خارج إطار المسار الإلكتروني.

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