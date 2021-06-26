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أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

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محمد بن مسعود - الدمام - نفّذت 1267 جولة رقابية.. وجولات مشتركة مع الجهات المعنية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1267 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 6 منشآت مخالفة، وتحرير 54 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا"؛ فيما تَلَقّت 28 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والبلدية؛ وذلك عبر مركز البلاغات 940.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، ورفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي لجميع المنشآت، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية أو البلدية، عبر مركز البلاغات؛ لمعالجتها.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 02:31 PM

نفّذت 1267 جولة رقابية.. وجولات مشتركة مع الجهات المعنية

أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية
وكالة الأنباء السعودية (واس)

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1267 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 6 منشآت مخالفة، وتحرير 54 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا"؛ فيما تَلَقّت 28 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والبلدية؛ وذلك عبر مركز البلاغات 940.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، ورفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي لجميع المنشآت، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية أو البلدية، عبر مركز البلاغات؛ لمعالجتها.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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