شكرا لمتابعة خبر عن السويلم: ‎نيوم ستحتضن أكبر حديقة مرجانية تحتوي ربع الأحياء البحرية في العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قال الدكتور عبد العزيز السويلم الرئيس التنفيذي لشركة المنارة للتطوير التابعة لجامعة كاوست أن شركة نيوم بشراكة مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، تتجه لإنشاء أكبر حديقة مرجانية في العالم في جزيرة شوشة على شواطئ البحر الأحمر في نيوم (شمال غربي المملكة).

وأوضح السويلم أن البحر الأحمر يعد الملاذ الأخير للشعب المرجانية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يكتمل هذا المشروع في عام 2025.

يذكر أن جزيرة شوشة في البحر الأحمر، تعد موطناً لأكثر من 300 نوع من المرجان و1000 نوع من الأسماك، وستوفر الحديقة المرجانية فرصة فريدة للبحث والتطوير بهدف الحفاظ على الشعاب المرجانية واستقطاب العلماء والباحثين ومحبي السياحة المهتمين بالبيئة.