شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المرشد»: نداء الاستغاثة يصل إلى غرفة العمليات خلال 5 ثواني فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عبدالعزيز المرشد، مدير عام إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم السبت، الفرق بين نداء الاستغاثة المقدم عبر تطبيق "توكلنا" وتطبيق "أسعفني"، مشيراً إلى أن نداء الاستغاثة يصل إلى غرفة العمليات خلال 5 ثواني فقط ويتم التعامل مع على الفور.

وقال مدير عام إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن نداء الاستغاثة هو ضغطة زر واحدة فقط في الحالات الطارئة دون الحاجة إلى المزيد من المعلومات أو تقديم بلاغ، بحسب قناة "السعودية".

وأكد أن هدف الهلال الأحمر الأساسي من تدشين نداء الاستغاثة هو سرعة الوصول وسرعة إنقاذ الحالات، لافتًا إلى أن نداء الاستغاثة مرتبط بصحة الشخص، وفكرة النداء هي طلب سيارة إسعاف للحالات الخطيرة أو الحالات المهددة للحياة.