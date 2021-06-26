شكرا لمتابعة خبر عن الحج توضح مدى إمكانية في تغيير الباقة بعد إتمام الحجز ودفع الرسوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت وزارة الحج والعمرة أنه في حال رغبة المؤهل تغيير الفئة بعد إتمام الحجز ودفع الرسوم، فإن التعديل غير ممكن، ولكن بإمكانه الإلغاء ثم الحجز مرة أخرى حسب الإمكانية المتاحة على البوابة الإلكترونية.

وأضافت الوزارة أنه في حال نفاد المقاعد لجميع الحملات الموجودة في المدينة التي يقطنها من تم ترشيحه لأداء مناسك الحج هذا العام، فبإمكانه تغيير مدينة الإقامة للتمكن من الحجز، واختيار باقة من مدينة أخرى.

وحول تسجيل المَحرَم للمرأة، أكدت الوزارة أن بيانات المحرم تتم إضافتها مرتين، مرة كمَحرَم ومرة كمرافق، وتكون المرأة هي الحاج الرئيسي، مؤكدة أنه في هذه المرحلة يمكن إضافة مرافق واحد فقط، كما أنه لا يمكن اضافة مرافق بعد إتمام الحجز.