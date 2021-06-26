القنصلية السعودية في سيدني تطالب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر

الرياض - محمد عبدالله - طالبت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في سيدني، من المواطنين والمبتعثين، بتوخي الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الصحية، وذلك عقب تمديد النطاق الجغرافي للإغلاق بسبب جائحة كورونا.

وذكرت القنصلية –عبر تويتر- أن السلطات المحلية أعلنت اليوم عن تمديد النطاق الجغرافي لفرض الإغلاق ليشمل بالإضافة إلى مدينة سيدني الكبری، منطقة بلو ماونتن و سنترال کوست وولونغونغ، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 5 يونيو، وذلك ابتداء من الساعة السادسة مساء ولمدة أسبوعين.

وأضافت أنه حرصًا من القنصلية على سلامة المواطنين، فإنها تأمل من الجميع توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المحلية، ومتابعة التحديثات الصادرة من وزارة الصحة في الولاية.

وأشارت القنصلية إلى أنه في الحالات الطارئة يمكن التواصل معها من خلال الوسائل التالية:: هاتف الطواری لشؤون السعوديين : (0473999119)، أو البريد الالكتروني لشؤون السعوديين: [email protected]

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