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القنصلية السعودية في سيدني تطالب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر

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الرياض - محمد عبدالله - طالبت القنصلية العامة للمملكة العربية في سيدني، من المواطنين والمبتعثين، بتوخي الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الصحية، وذلك عقب تمديد النطاق الجغرافي للإغلاق بسبب جائحة .

وذكرت القنصلية –عبر تويتر- أن السلطات المحلية أعلنت اليوم عن تمديد النطاق الجغرافي لفرض الإغلاق ليشمل بالإضافة إلى مدينة سيدني الكبری، منطقة بلو ماونتن و سنترال کوست وولونغونغ، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 5 يونيو، وذلك ابتداء من الساعة السادسة مساء ولمدة أسبوعين.

وأضافت أنه حرصًا من القنصلية على سلامة المواطنين، فإنها تأمل من الجميع توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المحلية، ومتابعة التحديثات الصادرة من وزارة الصحة في الولاية.

وأشارت القنصلية إلى أنه في الحالات الطارئة يمكن  التواصل معها  من خلال الوسائل التالية:: هاتف الطواری لشؤون السعوديين : (0473999119)، أو البريد الالكتروني لشؤون السعوديين: [email protected]

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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