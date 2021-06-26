فتح باب القبول في برنامج الدبلوم بـ «تقنية المدينة» للبنات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للعام التدريبي 1443هـ اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد حتى 27 / 11 / 1442هـ.

وأوضحت الكلية أن برنامج الدبلوم الصباحي يشمل تخصصات إدارة مكتبية وخياطة وإنتاج ملابس وتصميم أزياء والعناية بالبشرة والمكياج والعناية بالشعر والوسائط المتعددة، بينما يشمل برنامج الدبلوم المسائي تخصص الإدارة المكتبية.

ويمكن الاطلاع على الشروط والتسجيل عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط .

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