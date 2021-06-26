رفع كسوة الكعبة 3 أمتار غدًا استعدادًا لموسم الحج

الرياض - محمد عبدالله - تستعد الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، غدًا الأحد، لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة ثلاثة أمتار تقريبًا، إيذانا ببدء الموسم الحج لهذا العام 1442 هـ.

وأضافت الرئاسة –وفقًا للإخبارية- أنها ستقوم بتغطية الجزء المرفوع من كسوة الكعبة، بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا، من الجهات الأربع للكعبة المشرفة.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة بدأت فى إرسال رسائل الترشيح للحجاج، وفقًا للضوابط الصحية التي تم الإعلان عنها مسبقًا، وسيتم اختيار 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين بالداخل لأداء الفريضة.

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