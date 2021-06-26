فتح باب القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي بـ «تقنية صامطة» بنين

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الكلية التقنية بصامطة «بنين» عن فتح باب القبول واستقبال طلبات المتقدمين من خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية لبرنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول للعام 1443هـ وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأكّد عميد الكلية محمد بن حسين طليس أنّ التسجيل سيكون بعدد من التخصصات وهي: (قسم التقنية الإدارية تخصص المحاسبة وقسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات تخصص إدارة أنظمة الشبكات وقسم التقنية الإلكترونية وقسم التقنية المدنية والمعمارية).

وأضاف طليس أن التسجيل سيبدأ اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد 17/ 11 / 1442هـ ويستمر إلى الأربعاء 27 / 11/ 1442 هـ عبر بوابة قبولي

وأشار إلى أن إجراء الفرز وإعلان المقبولين سيكون يومي 3 و4/ 12 / 1442هـ، لافتًا إلى أن مراسلة المقبولين وإنهاء إجراءات القبول النهائي ستكون خلال الفترة من 16/ 12/ 1442هـ إلى 18/ 01 / 1443هـ.

ودعا طليس المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني قبولي وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعتها.

ونوه عميد الكلية إلى أنه سيتم إرسال ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام هواتف الاتصال في استمارة القبول الإلكتروني لاستكمال الإجراءات المطلوبة للمتقدمين بمقر الكلية.

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