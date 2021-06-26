«التعليم» تستعد لإطلاق المخيم الصيفي «افتراضيًا» لطلبة التربية الخاصة

الرياض - محمد عبدالله - تستعد وزارة التعليم، لإطلاق المخيم الصيفي «عن بُعد» لطلبة التربية الخاصة وأسرهم، وذلك يوم الأحد بعد القادم (24/ 11/ 1442هـ)، ويستمر لمدة ثمانية أسابيع، يتخلله إقامة عدة فعاليات افتراضية تهدف للمحافظة على المهارات والمعارف والعلوم التي تم اكتسابها خلال العام الدراسي.

ووجهت الوزارة (وفقًا لبيان لها على موقعها الإلكتروني) إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، بحَث الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة ومعلميهم على المشاركة في الفعاليات المقدمة في المخيم.

وتضم الفعاليات 18 محاضرة توعوية، و13 ورشة مرئية، فضلاً عن تحديد 8 ساعات خلال فترة المخيم للأنشطة الترفيهية بمعدل ساعة أسبوعياً، مع تخصيص 8 أيام لتقديم الاستشارات الأسرية عبر الهاتف والرسائل بواقع يوم واحد كل أسبوع.

وأضافت وزارة التعليم، ان الفعاليات تقام لمدة أربعة أيام في الأسبوع، تبدأ يوم الأحد وتنتهي يوم الأربعاء خلال فترة المخيم، حيث سيتم بث المحاضرات التوعوية والأنشطة الترفيهية مباشرة عبر التطبيقات الذكية؛ كما سيتم إعداد وتسجيل وإنتاج الورش المرئية ورفعها على منصات قنوات عين التعليمية أو منصة (مدرستي).

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