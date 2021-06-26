المنافسة وكفالة على طاولة اقتصادية الشورى لدعم التحول الوطني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة -إحدى اللجان المتخصصة-بمجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، لمناقشة التقارير السنوية للهيئة العامة للمنافسة، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، للعام المالي ١٤٤١/١٤٤٢هـ.

محاور:

واستعرض الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة عددًا من المحاور حول ما تضمنه التقريرين عن أداء الهيئة والبرنامج، تمهيدًا لرفع تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة وتوصياتها للمجلس في إحدى جلساته المقبلة.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية تكثيف جهود الهيئة العامة للمنافسة لرفع مستوى المعرفة حول المنافسات والمشتريات سواءً للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص المعنيين بالمنافسات والمشتريات، علاوةً على دراسة الأدوات النظامية الإضافية اللازمة لزيادة ضمان المنافسة العادلة بين مختلف الشركات ووضع آليات مباشرة وغير مباشرة للقطاعات المستهدفة، مشيرة اللجنة إلى أنه من المهم التنسيق بين الهيئة ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير الآليات اللازمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بما يضمن عدالة منافسة.

آلية شكاوى:

وبحث أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إمكانية قيام الهيئة بتطوير آليات فعالة للشكاوى والبلاغات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع النظر وإصدار الأحكام بمدة لا تتجاوز ستة أشهر تبدأ من استلام البلاغ وحتى إصدار الحكم.

وخلال دراسة اللجنة لتقرير برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أشارت اللجنة إلى ضرورة وجود دراسات تتعلق بالبيئة التشريعية والتنفيذية لبرنامج ضمان القروض والتسهيلات في المملكة، لدعم عملية التوسع في البرنامج لدعم رواد الأعمال في مواجهة التحديات المالية وزيادة عدد المستفيدين من البرنامج بالاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.

دعم المنشآت:

وبحث أعضاء اللجنة إمكانية قيام البرنامج بدراسة آثر مبادرة دعم المنشآت ذات نسب التوطين المرتفعة التي أطلقها صندوق التنمية الوطني من خلال البرنامج لتكون ضمن مبادرات التوطين الدائمة.

من جهة أخرى عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية اجتماعًا (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بنت عبد الله بخاري وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.

وقد ناقش الاجتماع أبرز ما ورد في التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي ١٤٤١/١٤٤٢هـ، حول أداء الوزارة خلال عام التقرير، حيث تم استعراض أبرز انجازات الوزارة وما قامت به لتحسين أدائها، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين.

صعوبات ومعوقات:

وتناول الاجتماع سبل التغلب على ما واجه قطاعات الوزارة (العمل، والتنمية، والخدمة المدنية) من صعوبات ومعوقات خلال عام التقرير خصوصًا في فترة جائحة كورونا، وما قدمته من برامج ومبادرات للوصول الى أفضل النتائج لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة، ولجنة الإدارة والموارد البشرية ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة التي تناقش الموضوعات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها والتي تحال لها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشروعات الأنظمة.



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