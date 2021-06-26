هيئة الأمر بالمعروف تباشر أعمالها في مقرها الجديد بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعمالها في مقرها الجديد الواقع على طريق الملك عبدالعزيز، بحي المربع بمدينة الرياض، حيث باشرت الرئاسة بإداراتها ووحداتها العمل في المبنى الجديد.

بيئة عمل مناسبة:

وتهدف الرئاسة العامة من خلال انتقالها لمقرها الجديد إلى توفير بيئة العمل المناسبة للموظفين، حيث يحتوي المبنى على المتطلبات التي تحتاجها بيئة العمل والعاملون بناء على تصاميم نموذجية، والتي تشمل بهواً رئيساً ومكاتب إدارية وقاعات اجتماعات وقاعة كبرى رئيسة وقاعات للتدريب.

مسيرة تطويرية:

ويأتي ذلك ضمن مسيرة الرئاسة التطويرية لأعمالها ومقراتها، والتي تحظى بدعم واهتمام ومتابعة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

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