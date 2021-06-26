الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

إعادة افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق

متابعات الخليج 365 - واس

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 7 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 140 يوماً 1672 مسجداً، في إطار الحرص على سلامة المصلين.

تعقيم المساجد:

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها مسجدين في كل من منطقتي الباحة وجازان ومسجد واحد في مناطق عسير والشرقية والحدود الشمالية.

سلامة المصلين:

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد ، داعيةً المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد .

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