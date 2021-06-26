محمد حماقي وزينة عماد ودويتو في قبة دوم بجدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

متابعات الخليج 365 - جدة

فاجأ الفنان المصري ​محمد حماقي​ الجمهور بحفله، الذي أقيم في قبة دوم بجدة ​، بتقديم الفنانة ​زينة عماد​، التي غنت معه أغنية لأول مرة أمام الجمهور.

عودة الاحتفالات:

ويأتي هذا بعد عودة الأنشطة والاحتفاليات بكامل طاقتها، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة ب​فيروس كورونا​.

حماقي وزينة عماد:

وافتتح الحفل الدي جي عماد إسكندراني، ثم صعد حماقي إلى المسرح وغنى مجموعة من أجمل أغانيه، منها “ياستار، أجمل يوم، أحلى حاجة فيكي ايه، م البداية، ياللي زعلان ومابلاش”، وأعلن تبنيه ودعمه الكامل لزينة، التي صعدت معه إلى المسرح ووعد الجمهور بتقديم ديو معها.

وبعد انتهاء الحفل، عبرت زينة عن سعادتها الكبيرة بغنائها مع حماقي، وكتبت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: “طيب تدروا اني طلعت عالمسرح مع حماقي وغنينا الميدلي ؟ وتدروا انه وعدني باغنية دويتو انا وياه؟”.

وأضافت: “زينة وحماقي أخيرًا”.

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