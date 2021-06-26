قنصلية السعودية في سيدني بعد الإغلاق: توخوا الحذر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت القنصلية العامة للمملكة في سيدني، على المواطنين والمبتعثين، بأهمية توخي الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الصحية، وذلك عقب تمديد النطاق الجغرافي للإغلاق بسبب جائحة كورونا.

إغلاق:

وأكدت القنصلية في تغريدة لها عبر تويتر أن السلطات المحلية أعلنت اليوم عن تمديد النطاق الجغرافي لفرض الإغلاق ليشمل بالإضافة إلى مدينة سيدني الكبرى، منطقة بلو ماونتن وسنترال کوست وولونغونغ، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 5 يونيو، وذلك ابتداء من الساعة السادسة مساء ولمدة أسبوعين.

توخي الحذر:

وتابعت أنه حرصًا من القنصلية على سلامة المواطنين، فإنها تأمل من الجميع توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المحلية، ومتابعة التحديثات الصادرة من وزارة الصحة في الولاية.

وأشارت القنصلية إلى أنه في الحالات الطارئة يمكن التواصل معها من خلال الوسائل التالية:: هاتف الطوارئ لشؤون السعوديين : (0473999119)، أو البريد الإلكتروني لشؤون السعوديين: [email protected]

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