50 ريالًا سعر الجلسة في منتزه النخيلان في حفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

عبر عدد من رواد منتزه النخيلان في محافظة حفر الباطن عن استيائهم ‏بعد أن احتكر بعض أصحاب الفود ترك مواقع في المتنزه ووضع جلسات وفرض رسوم عليها تصل إلى 50 ريالًا للساعة الواحدة، كما اشتكوا من سيارات الجولف التي تزاحمهم وتشكل خطرًا على الأطفال.

سيارات الجولف تزاحم المتنزهين

“متابعات الخليج 365“ التقت بعدد من المتنزهين، وذكر كنعان الشمري أن سيارات الجولف أزعجت المتنزهين، وسبق وأن تعرض عدد من الأطفال للدهس بسببها، داعيًا إلى تخصيص مكان لها، كما أضاف أن بعض أصحاب عربات الفود ترك يقومون بوضع جلسات في المنتزه ويؤجرونها بأسعار مبالغ فيها على المتنزهين.

احتكار جلسات منتزه النخيلان

وأشار سعود الجميلي إلى أن الألعاب مثل الإسكوتر تشكل خطرًا على الأطفال، وتضايق رواد المتنزه، وكذلك سيارات الجولف التي تسير على الرصيف المخصص للمشي، وبيّن الجميلي أن المتنزه وضع للأهالي، ولكن نرى وضع جلسات وفرض رسوم عليها تصل إلى 50 ريالًا للساعة الواحدة، كما أن أصحابها يحتكرون الأماكن المميزة ويضعون عليها الجلسات.

إزعاج وضوضاء

ويشير متابعات الخليج 365 نايف العنزي إلى أن أمانة حفر الباطن وضعت قبل فترة ملصقات إزالة على عربات الفود ترك ولكن أصحابها ضربوا بهذه الملصقات عرض الحائط وواصلوا ممارسة عملهم، مُسببين إزعاجًا للمتنزهين بسبب المواتير الكهربائية، وطالب العنزي أمانة حفر الباطن الاهتمام ببعض أجزاء المتنزه التي تخلو من المسطحات الخضراء.



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