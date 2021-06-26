السديس: بلغوا عن المخالفين والإرهابيين والمهربين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الإبلاغ عن المخالفين لنظام الإقامة والعمل والمهربين والإرهابيين والمتسللين مطلب ديني تحث عليه الشريعة الإسلامية وواجب وطني على جميع المواطنين والمقيمين.

تعاون:

وتابع السديس في بيان على موقع رئاسة شؤون الحرمين الإلكتروني، أن التعاون مع الجهات الأمنية المعنية بحفظ النظام والأمن هو واجب على كل مواطن ومقيم يسعى إلى المشاركة في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها المملكة في شتى المجالات.

رقابة مجتمعية:

وأشار إلى دور الرقابة المجتمعية في تعزيز الأمن وضبط المخالفين وتحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم، داعيًا الله -عز وجل- أن يحمي بلادنا المباركة من كل مكروه، وأن يديم عليها الأمن والأمان والعز والرخاء والنماء في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

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